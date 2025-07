Tarifas americanas: é hora de diplomacia

Diplomacia é a palavra de ordem diante da ameaça dos Estados Unidos em aumentar as alíquotas de importação em 50% os produtos importados do Brasil.

A carta enviada ao governo brasileiro por Trump teve um viés político? Sim, contudo, mesmo em países tidos como liberais, que não é o caso do Brasil, ele majorou as alíquotas entre 25% e 40%, como foi o caso da Coréia do Sul, por exemplo. Outro país afetado neste período foi o Japão, totalizando 14 países.

Ao citar Bolsonaro na carta, Trump deu argumento à esquerda brasileira para especular e mudar o foco do que efetivamente levou os Estados Unidos a adotar essa medida com o Brasil. Quem acompanhou a reunião dos BRICs aqui no Brasil pode observar que o bloco, que era econômico e agora virou político teve os Estados Unidos como alvo.