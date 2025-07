Polícia Civil identifica suspeito de furtar relógio de energia

Iacanga - Após investigações realizadas por equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) da Delegacia de Iacanga (50 quilômetros de Bauru), a Polícia Civil identificou suspeito de furtar um relógio medidor de energia elétrica, fiação e um botijão de gás de uma residência na cidade. Os trabalhos prosseguem visando à localização dos objetos para a restituição à vítima.

De acordo com o registro policial, o furto ocorreu no último dia 30 de junho, na rua São João, no Centro. Além do relógio de energia, com toda a sua fiação, o suspeito também fugiu com um botijão de gás que estava fixado por mangueiras na área externa do imóvel.

O delegado Roberto Cabral Medeiros revela que o investigado tem passagens por furto qualificado desde 2003 e ressalta que, apesar dos valores dos itens furtados não serem expressivos, houve prejuízo à vítima e as equipes não mediram esforços para esclarecer o crime.