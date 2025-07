Terreiro afro-religioso é alvo de vandalismo e furto em Bauru

De acordo com a mãe pequena e herdeira do terreiro Thayna Diniz (Mameto Leuá Cidelecy no Candomblé), o templo invadido, de Umbanda e Candomblé, é o único Candomblé de Nação Angola de Bauru e existe há mais de 40 anos.

Um terreiro afro-religioso que funciona em um imóvel no bairro Quinta da Bela Olinda, em Bauru, foi alvo de vandalismo e furto na noite do último sábado (12). Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança e os líderes religiosos, que registraram boletim de ocorrência (BO), esperam que as imagens possam ajudar a Polícia Civil a identificar o autor dos crimes.

Inicialmente, a ocorrência foi registrada pela mãe de santo do terreiro Donizete Aparecida Cecílio Ferreira, a Mãe Zete (Mametu Oyace no Candomblé), como dano. Porém, depois, os líderes religiosos constataram o furto de objetos.

"A princípio, no domingo, como estávamos nervosos e chateados, não demos conta das coisas subtraídas", diz Thayna. "Porém, meu esposo foi investigando por conta própria na vizinhança e descobrindo as coisas furtadas, como os uísques e colar da pombo gira. Quando limpamos o terreiro, demos falta do assentamento do Orixá, algo que, para nós do Candomblé, é muito sagrado".

Segundo ela, sua mãe está muito nervosa e debilitada com o ocorrido, sobretudo com o ato de vandalismo. "As portas destruídas fazia uma semana que minha mãe tinha ganhado de uma doação em agradecimento", revela a mãe pequena.