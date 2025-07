TCE manda prefeitura novamente refazer edital do esgoto

A decisão, assinada pelo conselheiro Renato Martins Costa e acatada por unanimidade em julgamento plenário nesta quarta-feira (16), vem no âmbito de uma impugnação encaminhada pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp). O JC procurou a prefeitura, que ainda não se manifestou. O texto será atualizado assim que houver retorno.

O Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP) determinou mais uma vez que a Prefeitura de Bauru refaça o edital de concessão do sistema de esgoto do município à iniciativa privada, que estava suspenso desde junho em caráter liminar.

Na época, como mostrou o JC, o Tribunal concordou com uma representação da Aegea, uma das três maiores empresas de saneamento do setor privado no País, e derrubou o critério de julgamento adotado pela administração para balizar o edital.

Segundo aquela decisão, “a administração deverá proceder atenta revisão de anexos e documentos complementares do edital em exame a fim de evitar contradições internas ora determinadas”.

A prefeitura chegou a relançar o edital, mas companhia alega que, apesar da mudança formal para o critério de menor tarifa, os estudos de viabilidade econômica seguem desatualizados e baseados em premissas anteriores. O TCE concordou.