Bauru: novo semáforo na Comendador divide opiniões de motoristas

Embora tenha sido reivindicado, estudado e aprovado, o novo conjunto semafórico instalado pela Emdurb, em Bauru, que passou a funcionar nesta terça-feira (15), no cruzamento da avenida Comendador José da Silva Martha com a rua Massao Sakata, no Jardim Santista, agora divide opiniões de motoristas.

Nas redes sociais, há quem questione a necessidade do dispositivo, que tornou o tráfego ainda mais lento, levando em conta o movimento intenso nos horários de pico, entre 7h e 8h30 e também a partir das 18h.

Por outro lado, parte dos condutores defende que, além de mais segurança, o equipamento facilita o acesso à avenida.