Governo diz que 'espera' retomar monitoramento, mas só para 2026

A audiência contou com a presença de sete vereadores e representantes da Polícia Militar, da OAB, dos conselhos tutelares e do Sinserm. Ghirardello reconheceu que hoje são poucas as escolas com algum tipo de sistema de segurança: três com alarme adquirido via contrapartida, quatro com câmeras compradas com verbas próprias e cinco com monitoramento.

Enquanto isso, a ronda escolar segue sob responsabilidade da atividade delegada desde que a antiga empresa responsável pelo serviço pediu a rescisão do contrato.

A prefeitura deve abrir licitação para alugar quatro novos veículos para a PM. Sobre a presença de vigilantes, Ghirardello afirmou que o custo é "extremamente alto", e por isso o serviço só é disponibilizado em imóveis com maior incidência de furtos.