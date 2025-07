O Estado do Espírito Santo tem 78 municípios e 27 deles têm mais moradores que recebem o "Bolsa Família" que com "carteira assinada". Tal auxílio deveria ter um prazo de validade e atrelado à qualificação especificamente propiciada ao assistido para que, com o fruto do seu trabalho, orgulhosamente, sustente a própria família.

Lula sabe que o beneficiário do "Bolsa Família" é um eleitor de cabresto eleitoral. Segundo a Folha de São Paulo, em 2008, no Nordeste, quem votasse na oposição seria excluído do "Bolsa Família". Assim funcionava desde 2004.