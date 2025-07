Novo golpe dos Bolsonaros

Não bastasse a tentativa de golpe de Estado de Jair Bolsonaro em 08/01 de 2023, em Brasília, durante o qual sua milícia também criminosa destruiu parte das instalações do Congresso, Planalto, e STF, o deputado Eduardo Bolsonaro, que fugiu para os EUA, prevalecendo de sua amizade com filho de Trump, em novo golpe contra o nosso País, convenceu esse insano, soberbo e antidemocrático presidente dos EUA a retaliar o Brasil, taxando as exportações brasileiras em 50%, que vai prejudicar a nossa atividade produtiva e criação de empregos etc.

Mesmo sendo o Brasil, é um dos raros países que comercializam com os americanos que acumula déficit na balança comercial com os EUA. Mas que Trump, descaradamente, mente ao povo americano dizendo que é os EUA que tem déficit com o nosso País...

E ainda, como desculpa para essa sua decisão desmedida, disse que o STF persegue Bolsonaro, e também prejudica empresas americanas que administram redes sociais como as big techs.