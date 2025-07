Resposta ao artigo de Rafael Moia Filho

É lamentável ver como parte da "inteligência" lulista ainda vive de atacar espantalhos para desviar do óbvio: a polarização entre Lula e Bolsonaro é o que está matando o Brasil. Diferentemente do que Rafael Moia (JC de ontem - pág. 2) afirma, o problema da política brasileira não é a "direita sem Bolsonaro", mas sim a falsa dicotomia entre dois projetos de poder autoritários e ultrapassados. Lula e Bolsonaro são duas faces da mesma moeda: populistas, personalistas e sem compromisso com reformas estruturais que mudem de fato a realidade do povo brasileiro.

Enquanto Trump taxa produtos brasileiros como forma de enviar um recado geopolítico aos BRICS, Lula e Haddad preferem taxar o próprio povo: aumento de impostos, fim da desoneração dos combustíveis e uma reforma tributária que penaliza o consumo e protege castas privilegiadas. É um governo que posa de "paz e amor", mas esmaga o cidadão comum com a máquina arrecadatória do Estado.

E quanto às emendas parlamentares? Vamos aos fatos: assim como Bolsonaro, o governo Lula também se vendeu ao Centrão. Se Bolsonaro pagou cerca de R$ 20 bilhões em emendas em 2022, a LDO de 2025 prevê R$ 50 bilhões em emendas liberadas por Lula. A diferença? Mesmo com o cofre escancarado, Lula não consegue aprovar seu pacote de maldades, como o PL da Censura, o aumento do IOF em compras internacionais e outros absurdos já barrados pelo Congresso! É um governo fraco, refém da chantagem parlamentar e do fisiologismo mais rasteiro.