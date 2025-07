Alertado por 'olheiro', grupo joga droga em telhado; 5 são presos

Botucatu - Cinco homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na tarde desta segunda-feira (14), no Jardim Peabiru, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alertados por um "olheiro", eles chegaram a arremessar drogas em telhados, mas os entorpecentes foram localizados pelas equipes e apreendidos. Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça.

A operação visando ao combate do comércio ilegal no local foi coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu e executada por policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE), com apoio de equipe da Guarda Civil Municipal (GCM), após recebimento de denúncia anônima.

Segundo o registro policial, quando as equipes chegaram, um homem de 28 anos passou a gritar e alertar os suspeitos sobre a presença policial. Na sequência, duas sacolas plásticas foram arremessadas de dentro de um imóvel em direção ao telhado. Uma delas acabou caindo sobre a casa vizinha.