Bariri: vereadora tem mandato cassado pela Câmara por 6 votos a 3

De acordo com a defesa, restou comprovado que as horas extras realizadas pela servidora foram solicitadas pela chefia imediata, autorizadas por ofício, fiscalizadas em tempo real e atestadas pela Diretoria de Saúde, especialmente no contexto de emergência sanitária decretada no município em razão do surto de dengue.

"Testemunhas ouvidas confirmaram a legalidade e necessidade das horas extras, bem como a possibilidade do trabalho remoto no setor de saúde", declarou, ressaltando que o Ministério Público (MP), após apuração própria e autônoma, determinou o arquivamento da mesma denúncia por ausência de qualquer ilegalidade, inclusive denunciando a autora da acusação por falsa comunicação de crime.

"A decisão da Câmara, entretanto, fundamentou-se em interpretações jurídicas equivocadas, na aplicação indevida do regime estatutário federal a uma servidora celetista e em pareceres contaminados por premissas falsas, inclusive com citação de jurisprudências inexistentes, circunstâncias que comprometem a validade de todo o procedimento", completou a defesa.