Operação flagra trabalho análogo à escravidão em fábrica

Uma operação realizada na manhã dessa terça-feira (15/7), em Ourinhos (a 130 quilômetros de Bauru), flagrou 14 trabalhadores paraguaios submetidos a condições de trabalho análogo à escravidão em uma fábrica clandestina de cigarros. A ação conjunta do Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério do Trabalho e Emprego e Polícia Federal, é parte da Operação Chrysós, destinada a desarticular organização criminosa transnacional que recrutava e explorava estrangeiros por meio de contratos estabelecidos no país vizinho.

Segundo as investigações, os cidadãos paraguaios eram recrutados por representantes da organização criminosa através de grupos de aplicativo de mensagens. Eles adentravam em território nacional via terrestre, através da fronteira do Paraguai com o Paraná, principalmente a partir de Guaíra (PR), e eram conduzidos por integrantes da organização criminosa até o local onde funcionava a operação clandestina. A promessa era de receberem um salário de 4 a 5 mil reais por mês.

Durante todo o período de produção, os trabalhadores tiveram seus aparelhos celulares apreendidos e permaneciam em cárcere privado, além de dormir em alojamentos precários, em instalações insalubres, submetidos a exaustivas e ininterruptas jornadas de trabalho. Em relato ao MPT, os trabalhadores afirmaram que passaram dias se alimentando apenas com bolachas.