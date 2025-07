PM prende traficante com 3 quilos de cocaína em rodovia

Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) da Polícia Militar prendeu um homem com 3 quilos de cocaína, na noite desta segunda-feira (14), durante abordagem a um ônibus no quilômetro 371 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Avaí (a 39 quilômetros de Bauru).

Segundo a PM, os policiais realizavam uma vistoria de rotina nas bagagens dos passageiros. Com um deles, que ocupava a poltrona 14, foram encontradas duas bobinas contendo o entorpecente.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal de Bauru, onde o indivíduo, de nacionalidade boliviana, permaneceu preso e foi indiciado por tráfico de drogas. Ele não possuía antecedentes criminais no Brasil.