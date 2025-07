Motorista bate em carro parado, recolhe para-choque e foge; VÍDEO

Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança cometendo uma barbeiragem no trânsito de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru), ao bater seu carro em outro que estava estacionado na rua José Pereira, na Vila Maria, na noite do último domingo (13).

Em seguida, ele recolheu o para-choque do próprio automóvel e deixou o local sem ao menos comunicar o dano ao dono do veículo atingido.

O impacto, no entanto, foi presenciado por testemunhas, que anotaram a placa, segundo informou o portal Acontece Botucatu. O vídeo da ocorrência foi divulgado em diversas redes sociais para ajudar na localização do Corsa Sedan prata, ano 2004, com placas de Botucatu.