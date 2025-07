Três são identificados como agressores de jovem atacado em Bauru

Um jovem foi violentamente agredido por cerca de dez pessoas na madrugada de domingo (13), na avenida Getúlio Vargas, em Bauru, e a Polícia Civil já iniciou as investigações sobre o caso, tratado inicialmente como tentativa de latrocínio e crime de homofobia equiparado ao crime de racismo, que é inafiançável e imprescritível. Três suspeitos, residentes em Marília, já foram identificados.

Segundo denunciou em redes sociais o presidente do Coletivo Existir, Anderson Leno Barbosa, o ataque foi motivado por homofobia. A vítima, Bruno Unikowsky teria sido alvo de ofensas discriminatórias motivadas por sua orientação sexual ao sair de uma casa noturna e, após uma discussão, foi cercado pelos agressores.

Ele sofreu lesões no rosto e no corpo e teve pertences pessoais roubados, mas conseguiu se desvencilhar e arrancar a placa de uma caminhonete pertencente a um dos integrantes do grupo. Em seguida, correu, foi perseguido pelos autores de carro, mas escapou ao se esconder em um matagal.