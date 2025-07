6º Filma Bauru prorroga as inscrições até esta quarta-feira

O prazo para se inscrever no 6º Filma Bauru - Festival de Cinema do Interior foi estendido até 16 de julho. O evento é voltado à difusão e valorização do audiovisual independente produzido fora da Capital. Podem ser inscritos curtas-metragens de ficção, documentário, animação, experimental, além de videoclipes e videoartes finalizados entre 2023 e 2025 em qualquer cidade do Estado de São Paulo, exceto na Capital.

A programação será de 7 a 11 de outubro de 2025, com sessões presenciais em Bauru (SP) e exibições online. As mostras competitivas e não-competitivas ocupam auditórios e praças públicas da cidade, além do Teatro Municipal de Bauru, onde será realizada a sessão de encerramento, com premiação e apresentação dos filmes produzidos nas atividades formativas.

Acessibilidade é uma marca registrada do festival, já que todos os filmes selecionados recebem tradução em Libras - com intérpretes contratados pela organização - e os produtores das obras selecionadas recebem gratuitamente essa versão acessível. As cerimônias e apresentações também contarão com tradução ao vivo. Além disso, o filme ganhador na categoria Júri Popular receberá como prêmio a audiodescrição da obra de forma gratuita. Desde 2014, o Filma Bauru se firma como uma vitrine para o cinema regional e como espaço de formação de público e fomento à cadeia produtiva do audiovisual fora dos grandes centros. A última edição contou com 204 filmes inscritos de 39 municípios paulistas. Desses, 49 foram selecionados e exibidos para um público de mais de 1,8 mil pessoas, tanto presencialmente quanto online. Os filmes selecionados para a mostra competitiva também poderão integrar, durante o mês do festival, o catálogo da Spcine Play, a primeira plataforma pública de streaming do país, voltada ao cinema nacional. Segundo o coordenador geral Rene Lopez, esta edição propõe "meio ambiente e território" como eixo temático, mas o festival continua aberto a todas as linguagens e narrativas.