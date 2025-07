Arraiá de Aniversário da Luso marcará 63 anos do clube

A Luso Bauru está em festa. Neste mês de julho, o clube comemora 63 anos de tradição, esporte, cultura, lazer e convivência, em um espaço que é referência na cidade de Bauru.

Para celebrar mais um ano, no dia 19 de julho, próximo sábado, a partir das 20h, será realizado o Arraiá de Aniversário da Luso Bauru. O evento será estilo "jantar e baile" e a ZP Banda ficará no comando do som e agitará o público.

"Em ritmo de Festa Julina, a comemoração temática e o traje típico julino não poderiam ficar de fora. Convido o público que venha prestigiar nossa festa! Vamos celebrar juntos mais um ano de Luso Bauru", ressalta Luis Henrique Lamônica, presidente do clube.