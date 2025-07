Pré-estreia celebra 25 anos do grupo Expressão Poética

O grupo literário Expressão Poética será homenageado com um documentário que terá pré-estreia no dia 24 de julho, às 20h, na Divisão de Ensino às Artes (DEA 2), na rua Alípio dos Santos, 5-22, em Bauru. A produção registra a trajetória do coletivo fundado há 25 anos e sua contribuição para o incentivo à leitura e à escrita na cidade.

Com base em registros de redes sociais e no acervo da escritora Ana Maria Barbosa Machado, o filme apresenta um olhar sensível sobre a formação do coletivo e sua atuação, marcada pela resistência cultural e valorização da poesia. Entre as ações mais relevantes do grupo estão as visitas a escolas e a publicação de antologias anuais, que revelam talentos anônimos da cidade. A sessão de pré-estreia será aberta ao público e marcará o início da circulação do documentário por outros espaços culturais. Mais informações sobre o grupo estão disponíveis nas redes sociais: Instagram / Facebook / YouTube.