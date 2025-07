Abertas inscrições para qualificação

O Caminho da Capacitação integra o Superação SP, ação inovadora do Governo do Estado, por meio do Fundo Social de São Paulo, que busca tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Serão mais de 30 carretas com cursos profissionalizantes, que já estão percorrendo diversos municípios paulistas, levando mais de 40 opções de cursos gratuitos.

Informações sobre os cursos podem ser obtidas com as prefeituras dos municípios participantes ou no site do programa, pelo link https://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br/.