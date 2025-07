Bauru Basket anuncia a contratação do ala/pivô Daniel Moreira

Novidade no garrafão! Depois de anunciar uma série de renovações nos últimos dias, o Bauru Basket agora oficializa a chegada de mais um reforço: trata-se do ala/pivô Daniel Moreira, de 22 anos e 2.06m de altura.

Com passagens pelas categorias de base do Vasco da Gama e do Botafogo, o atleta carioca ganhou projeção ao ser bicampeão da LDB (Liga de Desenvolvimento de Basquete) com o Pinheiros nos anos de 2021 e 2022. Na sequência, defendeu o Corinthians por um ano, até chegar posteriormente ao Desk Manager Mogi.

No time do Alto Tietê, fez duas temporadas consistentes do NBB Caixa, com médias de 6.6 pontos e 6.8 rebotes por jogo na última edição do torneio.