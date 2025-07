Câmara aprova remanejar verbas a novas secretarias

Sem a Interpartidária, a liberação do PL coube posteriormente aos seus relatores nas comissões de Justiça e Economia - contrariando uma declaração do próprio presidente da Câmara, vereador Markinho Souza (MDB), que em abril indicou ao governo para "não contar mais com pareceres em plenário".

A criação das novas secretarias foi aprovada em abril deste ano no âmbito de um problemático projeto que instituiu o novo organograma da Prefeitura de Bauru - texto alvo de apuração do Ministério Público (MP), que investiga potenciais vícios legais na legislação.

Segundo a vereadora Estela Almagro (PT), a estruturação das secretarias aprovada nesta segunda-feira afronta também uma promessa do governo de que as nomeações às novas pastas ocorreriam somente no ano que vem.