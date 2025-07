Antigamente era diferente

Quando eu era criança, sabíamos de cor os hinos, os símbolos, as armas nacionais. Era obrigação aprender.

Entrávamos em forma no pátio da escola, cantávamos com respeito, com orgulho; na época do sete de setembro, uma fitinha verde e amarela iluminava nosso peito.

Aquilo nos unia. Aquilo nos ensinava a amar o Brasil. Hoje, isso se perdeu. Não se canta mais, não se aprende mais, não se valoriza mais. Muitos mal sabem quem descobriu o país, quanto mais seu hino ou sua história.