Triste realidade na política brasileira!

Enquanto isso, a direita está perdida sem Bolsonaro em 2026, 2030, dando tiros para todos os lados. Uma semana Tarcísio é o candidato da direita, da Faria Lima e da mídia, noutra semana, Michelle aparece com salvação da lavoura das emendas. Depois é Eduardo Bolsonaro se propondo a ser vice na futura possível chapa com Caiado.

Uma direita que além de não possuir legado, não fazer nada pelo povo, subverte a ordem ao pedir para um presidente americano punir o Ministro do Supremo Alexandre de Moraes e rir quando Trump anuncia uma taxação de 50% de todos os produtos exportados pelo Brasil aos Estados Unidos. Se confirmada causará prejuízo enorme justamente a base de apoio do bolsonarismo que é o Agronegócio e as grandes empresas exportadoras.

Não bastou disseminar mentiras, desinformar, planejar um golpe de Estado e comandar uma invasão a praça dos Três Poderes no 08 de janeiro de 2023, eles querem subjugar as decisões do STF que puniram os invasores do DF, dando anistia geral a todos, incluindo Bolsonaro e os demais criminosos, que planejaram um golpe de Estado e o assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes.

No meio de tudo isso, dessa imensa hipocrisia e pobreza de ações políticas está situado o eleitor brasileiro, que nunca foi exemplo de cidadania, ética e escolhas corretas.