Desafios para uma Conexão Digital Includente

Um estudo recente produzido pela Fundação Seade, que trata das Tecnologias da Informação e Comunicação em São Paulo entre 2014 e 2024, revela avanços importantes no acesso à internet no Estado. O número de domicílios conectados cresceu de forma expressiva, impulsionado pela popularização dos dispositivos móveis e pela ampliação da infraestrutura de telecomunicações. Apesar disso, a inclusão digital efetiva ainda não é uma realidade para todos.

Desigualdades estruturais persistem e comprometem a qualidade da experiência digital. A chamada "conectividade significativa", que permite o uso produtivo, autônomo e com propósito da internet, ainda não pode ser considerada universal entre os usuários da rede. Apesar de oito a cada dez residentes no Estado serem usuários da internet, parcela desse contingente não usufrui na completude das potencialidades do ambiente digital em razão da velocidade da conexão, custo e obsolescência dos dispositivos.

Esses fatores afetam principalmente pessoas de baixa renda e escolaridade reduzida, que muitas vezes dependem exclusivamente do celular para se conectar. Essa realidade dificulta e, em alguns casos, inviabiliza a realização de tarefas mais complexas, como cursos online, trabalho remoto ou uso de serviços públicos digitais.