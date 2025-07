Bauru: van com presos tomba no prolongamento da Duque; VÍDEO

O motorista dos dois veículos e mais dois presos que estavam no compartimento denominado como “gaiola” sofreram ferimentos leves e foram conduzidos ao Pronto-Socorro Central (PSC). Por enquanto, o tráfego segue complicado no trecho.

Uma van utilizada no transporte de presos da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) tombou por volta das 12h30 desta segunda-feira (14), em razão de uma colisão transversal com um Fiesta, no cruzamento das ruas Floriano Peixoto e José Aiello, em Bauru.

A Polícia Militar e o Grupo de Orientação ao Trânsito (GOT) estão no local. O condutor é orientado a dar a volta no quarteirão para acessar a via até chegar à rotatória da praça.

O JCNET acompanha o caso.