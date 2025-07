Na tarde deste domingo, dia 13, foi realizado o lançamento oficial da camiseta da 3ª edição do Bendito Feijão. O evento aconteceu durante um almoço completo, que teve como prato principal a tradicional feijoada, que neste ano trouxe um novo sabor de Feijão — uma amostra do que está por vir na festa marcada para o dia 16 de agosto. Também foram servidos chope e diversos drinks.

O lançamento foi realizado no salão do Residencial Alphaville, em Bauru, e contou com a presença dos organizadores, patrocinadores, convidados e da imprensa.

A festa Bendito Feijão já se tornou tradição na cidade e chega à sua terceira edição. Neste ano, o evento traz uma novidade em relação às edições anteriores: o cantor e compositor Péricles se apresenta em Bauru, nos palcos do Bauru Tênis Clube. As demais atrações ficam por conta do grupo de pagode Bla, Bla e dos DJs Cardamon e B2C.