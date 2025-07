Homem é flagrado tentando furtar restaurante em Bauru; VÍDEO

Ciente da existência do monitoramento, ele já aparece em frente ao local com o rosto encoberto por capuz.

A tentativa de furto, registrada por câmera de segurança, ocorreu em pleno dia, às 8h06, quando o comércio estava fechado. O crime não se concretizou porque o indivíduo não conseguiu arrombar a porta. As imagens mostram que ele utilizava uma espécie de fio ou cabo para forçar a entrada.

Um restaurante situado no Jardim Bela Vista, que eventualmente utiliza suas redes sociais para denunciar tentativas de furto e invasões, voltou a publicar um vídeo em que um homem tenta arrombar a porta da frente do estabelecimento, no último domingo (15).

No Instagram, o perfil do restaurante Bacana’s Japapou, situado na quadra 5 da rua São Lourenço, alertou os moradores do Jardim Bela Vista para redobrarem a atenção.

A reportagem procurou o estabelecimento, que sofreu prejuízos em razão dos danos materiais provocados na fechadura. Quebrada, precisou ser trocada.

“Tivemos que reforçar a segurança com mais cadeados e correntes nas portas e janelas. Não foi a primeira vez que isso acontece. Já tivemos experiências piores, com mais gastos materiais. Na última, a Polícia Militar conseguiu pegar dois indivíduos que estavam escondidos aqui (dentro)”, disse o proprietário do restaurante.