Homem é morto com pedaço de madeira em Bauru; dois são presos

Um homem de 37 anos foi morto neste domingo (13) em uma área de mata, no Vale do Igapó, em Bauru. Com lesões na face e no crânio, o corpo de Cristiano Neves foi encontrado no início da tarde pela Polícia Militar (PM), em um local cercado por entulho, pedaços de madeira e colchões, quando a corporação se dirigiu à Alameda das Tilápias do Nilo. O homicídio, praticado com um pedaço de caibro com pregos cravados na ponta, resultou na prisão em flagrante de duas pessoas.

No entanto, a equipe se dirigiu ao local para atender uma ocorrência que relatava uma discussão. Ao chegar ao endereço, encontrou o corpo da vítima, que trajava bermuda preta e blusa de abrigo.

Na sequência, um homem compareceu ao local e informou saber quem eram os autores do assassinato e onde estavam. Um deles foi encontrado com lesão na face e vestia uma camiseta molhada que aparentava ter sido lavada, conforme o boletim de ocorrência (BO). O outro foi localizado em um mercado no bairro.