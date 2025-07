Morre aos 25 anos uma das vítimas da colisão frontal em Duartina

Morreu, aos 25 anos, uma das vítimas da colisão frontal entre um carro e um utilitário, ocorrida no início da noite deste sábado (12), em Duartina (a 38 quilômetros de Bauru). Jeferson Morais Pereira dirigia o VW Gol envolvido no acidente com um Fiat Strada.

Ele foi socorrido com vida para Bauru e internado no Hospital de Base. No entanto, na madrugada deste domingo (13), não resistiu aos ferimentos.

Por conta da batida, no quilômetro 21 da Rodovia Lourenço Lozano (SP-293), outras duas pessoas ficaram gravemente feridas.