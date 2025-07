Homem morre atropelado e polícia apura se caso foi intencional

Um homem de 37 anos morreu após ser atropelado na madrugada deste domingo (13), em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru). Ele foi atingido no cruzamento das ruas Caetano Pereira e 1 de Março, no bairro Santo Antônio. A pessoa responsável por atropelá-lo fugiu do local sem prestar socorro, segundo apurou a Polícia Civil.

O caso foi comunicado à Polícia Militar por volta das 5h por uma mulher que encontrou o corpo no solo. Segundo o portal Central da Notícia, ela relatou ter visto o homem caído, com sangramento no rosto e sem sinais aparentes de vida. Os serviços de emergência foram acionados pelos telefones 190 e 192.

Quando a equipe policial chegou ao local, a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava atendimento. O médico constatou o óbito de Diego Rafael da Silva Sant-Ana, que estava com pupilas dilatadas e ausência de respiração.