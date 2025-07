Jovem é agredido em Bauru e caso mobiliza coletivo

Um jovem foi violentamente agredido por mais de dez pessoas na madrugada deste domingo (13), na avenida Getúlio Vargas, em Bauru, segundo denunciou em redes sociais o Coletivo Existir. De acordo com a postagem do presidente do grupo LGBTQIA+, Anderson Leno Barbosa, o ataque foi motivado por homofobia.

Bruno Unikowsky sofreu fraturas e precisou se esconder em um matagal para escapar dos agressores, acrescentou. Mesmo gravemente ferido, ele conseguiu anotar a placa do carro usado pelos agressores, o que pode ser fundamental para a identificação dos responsáveis.

Em nota pública, o Coletivo Existir repudiou o que classificou como uma "violência brutal e covarde" e exigiu investigação rigorosa por parte das autoridades. A entidade também lembrou que homofobia é crime e não pode ser tolerada. “Esse crime não é isolado. É reflexo de uma sociedade que ainda silencia diante da LGBTfobia”, diz o texto.