Com Pedro do Cordel, Uru recebe reconhecimento do Iphan

Por conta de um evento artístico que contou até mesmo com um desfile cívico protagonizado por Pedro do Cordel, o município de Uru (87 quilômetros de Bauru), com 1.387 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), órgão vinculado ao Ministério da Cultura.

Em carta assinada pelo Iphan, a iniciativa da administração de escolher 'literatura do cordel' como tema central para o 2º Concurso Cultural, em comemoração ao aniversário da cidade, foi elogiada. O artista bauruense participou das ações acompanhado de estudantes dos ensinos fundamentais nos dias 13 e 27 de junho.

"Apesar de pequena, Uru é muito receptiva e um exemplo de valorização da cultura para outras cidades", destacou Pedro do Cordel, que também palestrou durante o evento e finalizou com show e banda. Quem idealizou a eletiva foi a professora Karina Salvajoli Lindquist.