Papel Buzz volta para celebrar arte impressa

A feira de impressos Papel Buzz chega à sua terceira edição em Bauru com o propósito de valorizar a produção artística feita em papel e criar conexões entre artistas e o público. O evento será realizado no domingo, dia 27 de julho, das 13h às 19h, na sede do coletivo Sarau Sem Lei, localizada na rua Azarias Leite, 8-57, com entrada gratuita.

Mais do que uma feira de venda de zines, pôsteres, gravuras e publicações independentes, a Papel Buzz se consolida como um movimento que celebra o papel como suporte artístico, político e afetivo. A proposta é reunir pessoas que resistem à efemeridade digital por meio da criação manual, do toque da folha e da troca olho no olho. Para os organizadores, a arte impressa é também um ato de memória, ancestralidade e expressão comunitária.

O evento inclui uma estante autônoma — espaço colaborativo onde o visitante pode deixar ou levar publicações —, além de atrações musicais, exposições, gastronomia e espaço interativo para crianças. Na edição anterior, a feira recebeu cerca de 200 visitantes e 15 expositores independentes de diversas áreas, como ilustração, poesia, design e fotografia. A Papel Buzz é organizada por um coletivo de artistas de Bauru que atua de forma horizontal e colaborativa. Os detalhes e atualizações podem ser acompanhados pelo Instagram oficial: @papelbuzz.