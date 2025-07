Quando começa a velhice?

Outro fator de preocupação em pessoas com mais de 70 anos é o declínio na imunidade. Entre 2015 e 2017, oito em cada dez mortes por pneumonia no Brasil foram de idosos, segundo dados do Ministério da Saúde. De acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) no Brasil, nos últimos dez anos, pessoas acima dos 80 foram as que apresentaram o maior aumento na taxa de mortalidade por Influenza, o vírus da gripe.

4 - Isolamento social

Uma pesquisa da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) com quase 8 mil participantes de 50 anos ou mais questionou com que frequência os entrevistados se sentiam sozinhos ou solitários. Mais de 16% responderam sempre se sentirem sozinhos e 31,7% afirmaram sempre sentirem solidão. Entre eles, o risco de depressão era quatro vezes maior. Tudo isso somado às doenças incapacitantes e a perda de amigos, companheiros e familiares deixam os idosos cada vez mais isolados. Como consequência, há um risco maior de quadros de depressão, ansiedade e demências. Isso porque, a partir do momento que a pessoa fica isolada, ela deixa de estimular certas áreas do cérebro.