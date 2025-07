Destinos perfeitos para relaxar e se aventurar

A terra do morango é uma estância climática, figura carimbada na lista das melhores cidades do interior de São Paulo. Perto da capital paulista, a cerca de 50 km, Atibaia atrai por seu clima de serra e sua beleza natural. Da Pedra Grande saltam aventureiros de asa delta e paraglider. Durante a Festa das Flores e a do Morango, milhares de turistas invadem a pacata cidade.

Itirapina



Entre São Carlos e Rio Claro fica este agradável município, no interior de São Paulo. A 215 km da capital, Itirapina é perfeita para quem curte muito contato com a natureza e turismo de aventura. Por lá é possível aproveitar a Cachoeira do Saltão, com sua queda de 75 metros e piscina natural. Além disto, a região conta com muitas opções de trilhas e diversos morros com vista panorâmica. Perto dali também fica a Represa do Broa, um ótimo lugar para fazer uma passeio de barco e relaxar em suas prainhas.