Agudos: aniversário terá shows, cavalgada e rodeio

Agudos - A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru), por meio da Secretaria de Educação e Cultura, divulgou, nesta sexta-feira (11), a programação em comemoração aos 127 anos de emancipação político-administrativa da cidade, que serão celebrados em 27 de julho. A festa, que ocorre entre os dias 18 e 27, reúne atrações culturais, shows, cavalgada, a tradicional Festa do Peão e diversas atividades gratuitas.

Na próxima sexta-feira (18), a Praça Tiradentes se transforma no palco do rock com duas apresentações - a banda Devils Deal, às 19h, seguida da banda High Voltage, às 21h. No sábado (19), a animação continua com banda Conexão, a partir das 20h.

Domingo (20) é dia de fé, tradição e cultura sertaneja com a missa de São Cristóvão e a já consagrada cavalgada, que reúne cavaleiros, amazonas e famílias. Após o cortejo, um almoço especial será servido em prol do Fundo Social de Solidariedade. A programação do dia termina em clima festivo com a "Tardezinha com os Domingueiros", a partir das 18h, na Praça Tiradentes.