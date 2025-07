Unesp abre inscrições para Curso de Férias

Estão abertas as inscrições para a 8ª edição do Curso de Férias da Faculdade de Ciências da Unesp, câmpus de Bauru. A programação será realizada na próxima semana, entre os dias 14 e 19 de julho, com atividades gratuitas destinadas a crianças e jovens da comunidade.

O curso contará com oficinas, workshops, aulas temáticas e minicursos. As atividades abrangem áreas como física, química, biologia, computação e artes, com abordagens lúdicas e interativas. Inscrições devem ser feitas pelo link: even3.com.br/cursodeferias2025. As vagas são limitadas.