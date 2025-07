Sentenciado engole dois celulares e passa por endoscopia em Bauru

No entanto, o scanner corporal acusou a presença dos telefones no dia 23 de junho, quando ele retornou do benefício da saída temporária.

Um reeducando de 26 anos recebeu alta do Hospital Estadual nesta sexta-feira (11), após passar por uma endoscopia para a retirada de dois minicelulares que ele havia engolido. Ele pretendia entrar com os aparelhos em uma unidade prisional de regime semiaberto de Bauru.

O sentenciado, então, foi conduzido às celas de inclusão. No entanto, no dia 30 do mesmo mês, foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bela Vista, ainda com os aparelhos no estômago. De lá, foi transferido para o Hospital Estadual.

O procedimento para a retirada dos telefones, porém, foi realizado na última segunda-feira (7).