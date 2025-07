PM prende quatro homens por roubo a empresa de Bauru

Uma ação da Polícia Militar (PM), que contou inclusive com o apoio do helicóptero Águia, resultou na prisão de quatro homens suspeitos pelo roubo a uma empresa situada na região das Chácaras Bauruense, em Bauru, na tarde desta sexta-feira (11). Dois indivíduos que estariam armados conseguiram fugir, segundo consta no boletim de ocorrência (BO).

Também portanto facas utilizadas para ameaçar um funcionário, o grupo fugiu do local com 1.800 quilos de fios de cobre, dez disjuntores, chaves, fusíveis, além de mesas, cadeiras, bancos, rack, bombinhas e carreteis, por exemplo.

Equipes do Quarto Batalhão de Caçadores, então, se dirigiram ao endereço, depois de que o Centro de Operações da PM (Copom) informou sobre a ocorrência em andamento. No local, encontraram um engenheiro que se deparou com os seis homens quando fazia uma ronda pela empresa.