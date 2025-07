Morre segunda vítima idosa de acidente com carro que pegou fogo

Após seis dias de internação, Antonio Alves, 81 anos, morreu no final da noite desta sexta-feira (11), em Bauru. Ele estava no carro envolvido em um acidente em Duartina (a 38 quilômetros de Bauru), na noite do último domingo (6).

Na ocasião, uma mulher de 71 anos não resistiu aos ferimentos depois que o Fiat Uno, conduzido pelo idoso, colidiu com um muro e pegou fogo. Um terceiro ocupante do veículo, de 68 anos, foi socorrido com ferimentos aparentemente leves e ficou em observação, segundo o boletim de ocorrência (BO).

A batida ocorreu por volta das 18h45, na Rua Wenceslau Cordovil Júnior, na Vila Salomão Sabbag, em circunstâncias que ainda serão apuradas. De acordo com o que o JCNET divulgou na data, os três ocupantes foram retirados do veículo por populares e socorridos pelo Samu.