Animal na pista causa acidente fatal na Bauru-Pederneiras; VÍDEO

Uma colisão entre um carro e uma carreta deixou uma pessoa morta e duas gravemente feridas na madrugada deste sábado (12), no município de Pederneiras (a 33 quilômetros de Bauru), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225). O acidente ocorreu por volta das 4h da manhã, no km 214, no sentido Bauru-Jaú da pista.

De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) coletadas junto ao motorista do caminhão, a carreta trafegava em direção a Bauru quando o condutor tentou desviar de um animal que cruzou repentinamente a pista. Ele perdeu o controle do veículo, invadiu o canteiro central e entrou na contramão, colidindo transversalmente com um Onix que seguia em direção a Jaú.

Com o impacto, o automóvel capotou e parou fora da pista. Uma pessoa morreu no local. Duas vítimas foram socorridas em estado grave e encaminhadas ao hospital. O motorista da carreta não se feriu.