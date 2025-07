Alameda apresenta sua programação de férias para a criançada

As férias chegaram e com elas a super programação do Alameda Rodoserv Center. São inúmeras atividades durante a semana, como pintura artística, oficinas de balões, slime, esmaltação, penteado, brinquedos infláveis, além de curso de desenho e arte com o artista Fino às sextas-feiras.

As atividades vão até o próximo dia 24 de julho, de segunda-feira a quinta-feira, das 14h às 18h para as atividades lúdicas. E nas sextas-feiras, das 14h às 16h30.

A grande novidade deste ano fica por conta do curso de arte onde as crianças irão aprender técnicas iniciantes de street art, spray, canetas posca, arte digital, além de história do grafiti com aula prática. As aulas serão ministradas pelo artista Fino, já conhecido na cidade e com diversas obras espalhadas por Bauru e região.