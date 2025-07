Padaria Vó Angelina: o lugar ideal para qualquer momento do dia

No fim da tarde, a padaria vira espaço de pausa. Brioches, mini salgados, pães caseiros e o famoso pão de casquinha com mussarela na chapa são os destaques do horário. Acompanhando, há opções como chás gelados, milk-shakes e cafés espciais.

Jantar com variedade

À noite, o cardápio oferece desde caldos até lanches gourmet, além de pratos lights com salada e proteínas grelhadas. Durante o inverno, inclusive, a Unidade Altos oferece o Festival de Caldos, com variedade de opções para se servir à vontade com um preço único.

Entre os lanches da casa, destaque para o novo lanche de pernil com pão ciabatta, rúcula, geleia de abacaxi com pimenta e queijo derretido. Outra atração recente é o "fondue de coxinha": massa de coxinha moldada em forma de panelinha, recheada com creme de cheddar autoral e bacon, acompanhada de coxinhas para mergulhar. Um petisco criativo e afetivo, que vem fazendo sucesso entre casais e grupos de amigos.