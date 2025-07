Banda AudioHertz celebra neste sábado o Dia Mundial do Rock

A estreia da banda AudioHertz no tradicional evento 'Rock Drinks' promete incendiar os palcos com um show energético ao som de clássicos, como Beatles, Queen e Bon Jovi, na noite deste sábado (12), no Bauru Tênis Clube (BTC), a partir das 21h.

Convites limitados estão a venda a partir de R$60,00 no site Fast Ingressos (fastingressos.com.br), em pontos de venda físicos (veja QR code) e com promotores. Neto DJ também se apresenta na festa, que celebra o Dia Mundial Do Rock, comemorado em 13 de julho. Para Amarildo Maier, baterista e apresentador da AudioHertz, grupo participante pela primeira vez do evento, a expectativa é de um show vibrante para todos cantarem juntos do início ao fim, segundo ele.

"Vamos passar por várias décadas de pura nostalgia e atitude. O Rock Drinks é tradição, paixão pelo rock, e essa edição vai ser inesquecível", destaca. Formada em Pederneiras, a banda autoral completa uma década em 2025. O vocal e a guitarra da AudioHertz são comandados por Leandro Bessi e Guilherme Grana, enquanto o baixo é responsabilidade de Nilson Trova. Já a bateria fica às ordens de Amarildo Maier.