7º Feijão Brasil recebe Vila Samba Show e Boca de Leite

Degustação de feijoada e animação com os grupos Vila Samba Show e Boca de Leite estão garantidos no 7º Feijão Brasil, evento solidário organizado pela Associação Bauruense de Combate ao Câncer (ABCC). A festa acontece no dia 19 de julho, próximo sábado, das 12h às 16h, no Alameda Hall, em Bauru, com buffet livre por R$ 80,00. Todo o valor arrecadado será destinado às atividades da entidade.

De acordo com a presidente da ABCC, Cristina Berriel Aidar, os 500 convites disponíveis podem ser adquiridos pelos números (14) 99635-1313 (WhatsApp) e (14) 3222-3808 (ABCC). A compra também pode ser feita com voluntários ou presencialmente na loja Detalhes do Céu (rua Rio Branco, 22-24, Jardim Estoril) e no Alameda Hall (rua Luiz Levorato, 1-55, Rodovia Marechal Rondon).

O ingresso dá direito à participação dos sorteios. Entre as prendas da edição de 2024 estavam doces, artesanatos, itens plásticos e até um mês de academia grátis, destaca a presidente. Os prêmios deste ano serão divulgados em breve. Bebidas devem ser adquiridas à parte.