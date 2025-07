PF apura irregularidade em candidatura de federação com o PT

"Esse valor não foi por mim utilizado, e mesmo que tenha sido utilizado na produção de programa de rádio, televisão ou produção de programas audiovisuais, fato que desconheço, entendo que esse valor está acima do preço de mercado cobrado por uma produtora de vídeos para realização desse tipo de serviço", afirmou Denilson ao MP.

Segundo apurou o JC, uma das alegações é que esse recurso guarda relação com as gravações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedindo votos a candidatos petistas em Bauru. De fato um valor apenas mensurável - em torno do qual não há movimentações financeiras a nível local. A PF investiga, segundo apurou a reportagem, se esses recibos foram utilizados no âmbito federal para justificar repasses a produtoras.