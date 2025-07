'Novo grupamento agilizará operações dos Bombeiros', diz major

Winckler carrega consigo uma bagagem de duas décadas no Corpo de Bombeiros. Atuou em grandes tragédias, a exemplo do acidente de ônibus em Taguaí, em 2020, que deixou 41 vítimas fatais. Neste caso, afirma, profissionalismo é fundamental. "Em situações com múltiplas vítimas, precisamos aplicar o método de triagem para focar em quem ainda pode ser salvo. É difícil, mas necessário", afirma.

Promovido a major no fim de maio, a indicação de seu nome ao comando interino do 12.º Grupamento não deixa de ser simbólica a Winckler, que trabalhou em Bauru durante anos. "Conheço a realidade daqui. É uma satisfação poder contribuir para essa nova fase, com foco em estrutura, preparo e excelência no atendimento à população", menciona.