PL prevê parcerias para benfeitorias em locais públicos

Um projeto de lei (PL) do presidente da Câmara de Bauru, vereador Markinho Souza (MDB), autoriza o governo municipal a executar parcerias com a iniciativa privada para que empresas promovam benfeitorias em bens públicos e sejam reconhecidas por isso através de menção institucional ao nome do estabelecimento.

O texto foi protocolado na semana passada e abrange desde reformas, reparos e manutenções em prédios e equipamentos públicos até doações de Internet gratuita, mobiliário, insumos de uso coletivo e intervenções em acessibilidade, paisagismo ou sustentabilidade.

"Levei recentemente minha mãe na UPA Bela Vista durante uma madrugada. É um ambiente em que você chega mal e sai pior. O jardim, a parte do paisagismo ali na frente, poderia ser melhor. Tem cadeira quebrada, a fachada estava suja, descascada, sem pintura. Não tem Internet gratuita para o usuário", afirmou Markinho ao JC a respeito da proposta.