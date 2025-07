PM está desestimulada, diz Augusto, que cobra melhor salário

O deputado federal Capitão Augusto (PL) vê um crescente descontentamento da tropa da Polícia Militar (PM) com as condições de trabalho hoje oferecidas. A avaliação é baseada numa enquete feita pelo parlamentar em junho com mais de dois mil profissionais da ativa e cujo resultado indica elevado grau de insatisfação, sobrecarga e evasão na corporação. Segundo o parlamentar, a enquete "retrata aquilo que a gente percebe no dia a dia".

De acordo com Augusto, mais de 70% dos policiais se dizem insatisfeitos ou muito insatisfeitos com a profissão, ao passo que quase metade afirma que deixaria a PM caso tivesse outra oportunidade.

"Tem policial já pedindo baixa com poucos anos de serviço. É jovem, vocacionado, passou por todo o processo seletivo e mesmo assim está desistindo. Isso mostra como o cenário é preocupante", menciona.