O destempero de Trump

"Destemperada", a carta que Trump mandou para Lula pelo website, informando da sua decisão de punir o Brasil com tarifas aduaneiras de 50%, se não suspender o processo judicial contra o ex-presidente Bolsonaro. Quem utilizou o qualificativo inicial foi o economista norte-americano Paul Kruger, professor em Princeton, premiado com o Nobel por seu trabalho sobre a nova teoria do comércio. Ignorante, ridículo, foram outros adjetivos usados na imprensa internacional mimoseando o presidente norte-americano.

O homem pode ser tudo isso, mas é o que temos a enfrentar. O negociador maluco, com seu bastão de beisebol, pode destruir a nossa economia. Está certo que são inegociáveis a independência do judiciário, a democracia brasileira e o país soberano que somos. E daí? Se você fixar o olhar em um louco, ele se sentirá ameaçado e vai agredi-lo. O problema tem que ser tratado com firmeza, mas com serenidade. Lula precisa parar de falar como o grande inovador da geografia econômica mundial. Querer substituir o dólar como moeda mundial de troca, é uma estultice. Primeiro, porque é muito difícil e demorado. Substituir dólar por yuan chinês, seria um bis em idem. Continuaremos a não poder imprimir nem um e nem outro. O que já é uma bênção.

Quem acabou dando um tiro no pé foi Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. Largou a Câmara dos Deputados para mudar-se para os Estados Unidos e ali conspirar contra Lula e o ministro Alexandre Morais. O "Bananinha", como é chamado, projetava ser candidato a presidente da República, substituindo o pai com os direitos políticos cassados. Conseguiu convencer Trump a se pronunciar em favor do pai, ameaçado de ser preso. A porretada foi o tarifaço, que põe em perigo a indústria, o agronegócio, empresas brasileiras e milhares de empregos. Trump gosta de usar os que dele se aproximam com interesses, como escada para os seus rompantes retóricos. Para Elon Musk, "quem tem amigos como Truman não precisam de inimigos". Esse amor pelo Bolsonaro também não vai longe.